Расстреляли гражданского в Гостомеле: двум российским оккупантам сообщили о подозрении (фото)

Украинца убили, потому что он отказался разгружать российские боеприпасы.

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум 24-летним российским военнослужащим, расстрелявшим местного жителя Гостомеля во время оккупации. Мужчина отказался разгружать вражеские боеприпасы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Оккупантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за нарушение законов и обычаев войны. Установлено, что один из злоумышленников – командир, а другой его подчиненный.

"Мы выяснили, что преступление произошло при следующих обстоятельствах: во время временной оккупации Гостомеля военнослужащие Российской Федерации дислоцировались в Гостомельском приюте для животных, где обустроили временный военный пункт. В помещение привезли вражеские боеприпасы и хотели заставить местного жителя их разгружать. Однако мужчина категорически отказался помогать захватчикам. В ответ один из командиров отдал приказ подчиненному бойцу застрелить украинца", — рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, останки, по меньшей мере, двух убитых российскими оккупантами местных жителей обнаружили в одном из гаражей Бучи на Киевщине. Их казнили и сожгли тела. Правоохранители просят помочь узнать погибших по уцелевшим вещам.

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