Расстрелял авто с людьми, пытавшимися эвакуироваться из Ирпеня: судить российского гранатометчика

Во время обстрела колонны погибли пять человек.

Украинским правоохранителям удалось установить личность российского гранатометчика, расстрелявшего эвакуационную колонну в Ирпене Киевской области в марте прошлого года. Его будут судить.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что 5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание на улице Кричевского в Ирпене. В нем оккупационные войска обустроили блокпост и проверяли людей во время эвакуации из города. Россияне также установили огневой контроль над дорогой по улице Кошевого, которая на тот момент это была единственной для выезда.

Фото: Офис Генерального прокурора

Уже на следующий день эвакуационная колонна, состоявшая из шести автомобилей местных жителей, пыталась покинуть Ирпень. На автомобиле были надписи "Дети" и "Эвакуация". Колонна двигалась по улице Независимости и вернула на улицу Кошевого, когда армия РФ из гранатометов и автоматов расстреляла колонну.

В результате обстрела пять человек погибли. Семь мирных жителей получили ранения, в том числе малолетний ребенок. После обстрела рядовой десантник вместе с другими солдатами захватили уцелевших и раненых. Их отвели в один из захваченных домов. Там людей незаконно удерживали.

Правоохранители идентифицировали гранатометчика за фото, сделанное им на фотоаппарат Polaroid и оставив в доме возле места расстрела. Оккупанта будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: Офис Генерального прокурора

Как сообщалось, в Донецкой области в районе города Угледар заметили солдат из 155-й бригады морской пехоты РФ, которые мародерили и совершали военные преступления против мирных жителей Бучи и Ирпеня. Десять окупантов из этой бригады сдались в плен.

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