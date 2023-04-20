Расстрелял авто с людьми, пытавшимися эвакуироваться из Ирпеня: судить российского гранатометчика

Во время обстрела колонны погибли пять человек.
Украинским правоохранителям удалось установить личность российского гранатометчика, расстрелявшего эвакуационную колонну в Ирпене Киевской области в марте прошлого года. Его будут судить.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что 5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание на улице Кричевского в Ирпене. В нем оккупационные войска обустроили блокпост и проверяли людей во время эвакуации из города. Россияне также установили огневой контроль над дорогой по улице Кошевого, которая на тот момент это была единственной для выезда.
Уже на следующий день эвакуационная колонна, состоявшая из шести автомобилей местных жителей, пыталась покинуть Ирпень. На автомобиле были надписи "Дети" и "Эвакуация". Колонна двигалась по улице Независимости и вернула на улицу Кошевого, когда армия РФ из гранатометов и автоматов расстреляла колонну.
В результате обстрела пять человек погибли. Семь мирных жителей получили ранения, в том числе малолетний ребенок. После обстрела рядовой десантник вместе с другими солдатами захватили уцелевших и раненых. Их отвели в один из захваченных домов. Там людей незаконно удерживали.
Правоохранители идентифицировали гранатометчика за фото, сделанное им на фотоаппарат Polaroid и оставив в доме возле места расстрела. Оккупанта будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Как сообщалось, в Донецкой области в районе города Угледар заметили солдат из 155-й бригады морской пехоты РФ, которые мародерили и совершали военные преступления против мирных жителей Бучи и Ирпеня. Десять окупантов из этой бригады сдались в плен.