Расстрелял 70-летнего жителя Киевщины: в Украине заочно осудили командира-разведчика РФ

Мужчина причастен к массовым убийствам гражданского населения в Украине.

В Украине заочно приговорили к пожизненному заключению командира-разведчика РФ, расстрелявшего 70-летнего жителя Киевщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался российский капитан Дмитрий Деготь, причастный к массовым убийствам гражданского населения в Украине.

"Находясь в должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, он принимал участие в захвате Бучанского района Киевской области", — говорится в сообщении.

В ходе таких "рейдов" россияне похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. Чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

"Установлено, что 3 марта 2022 на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего граждане и ударил его в лицо прикладом автомата", — сообщили в СБУ.

Впоследствии после падения потерпевшего россиянин расстрелял мужчину в спину.

На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно.

Подробности разоблачения многомиллионной сделки на авиационных запчастях рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

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