"Расстреливают гражданских, поднимающих руки вверх": Небитов рассказал о зверствах врага в Ирпене

В городе оккупанты убивают журналистов.
В Ирпене Киевской области оккупанты расстреливают гражданских, даже поднимающих руки вверх, чтобы показать, что у них нет оружия.
Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"В Ирпене во время попытки запечатлеть издевательства над людьми был убит гражданин Америки и журналист издания Time, а его коллега был ранен. Водителя, который их возил по Ирпеню, мы до сих пор найти не можем. Автомобиль мы нашли, осмотрели, никаких вещей там уже не осталось. А 14 марта была убита молодая наша украинская журналистка и ее коллега с Fox News, гражданин Ирландии, а его коллега, также гражданин Ирландии, был ранен", — рассказал Небитов.
По его словам, выходящие из этой территории люди рассказывают просто ужасные истории.
"Что трупы долго продолжают лежать на обочинах улиц, в подъездах, как людей расстреливают, которые поднимают руки вверх и показывают, что они не вооружены, что они гражданские. Такое поведение врага говорит о том, что он полностью пренебрегает любыми правилами, или обычаями ведения войны. Ответная реакция правоохранительных органов обязательно будет. Надеюсь, что и международных тоже", — сказал начальник полиции Киевской области.
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