Расстрел "Лексуса" в Киеве: как наказали виновника покушения на убийство

Прокурорами в суде доказано, что обвиняемый получил заказ на убийство 58-летнего владельца овощной базы.

За расстрел "Лексуса" в Днепровском районе Киева и за покушение на умышленное убийство по заказу мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры приговором Днепровского районного суда г. Киева 50-летний мужчина признан виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и приговорено к 11 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 15 п.п. 11, 13 ч. 2 ст.

Прокурорами в суде доказано, что обвиняемый получил заказ на убийство 58-летнего владельца овощной базы.

"27 января 2022 года на такси обвиняемый с заранее подготовленным огнестрельным оружием приехал на улицу возле места работы потерпевшего. Далее, как установлено следствием, увидев автомобиль "Лексус" под управлением мужчины, через дорогу произвел не менее пяти прицельных выстрелов из огнестрельного оружия по движущейся машине, – говорится в сообщении прокуратуры. – Автомобиль остановился, поэтому стрелок подумал, что водитель получил смертельные ранения. На самом же деле потерпевший остановился и лег на сиденье, пытаясь спастись от пуль. Обвиняемый скрылся с места преступления, однако, его нашли и задержали".

Отметим, что мужчина уже был осужден за покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу. Пока что он под стражей.

Напомним, в Киеве на АЗС неизвестный застрелил мужчину : момент попал на видео.

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