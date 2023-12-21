Расстрел безоружного мужчины в Киевской области: пленный оккупант получил подозрение (фото, видео)

Пожилой мужчина просто ухаживал за домашним хозяйством, не имел оружия и не участвовал в конфликте, после расстрела он чудом выжил, но получил огнестрельное ранение в ногу.

Российский захватчик расстрелял безоружного мужчину на Киевщине и бросил умирать. Это произошло во время оккупации Киевской области. Следователи Нацполиции объявили российскому военному о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

Следствие установило, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащий России расстрелял из огнестрельного оружия 60-летнего мирного жителя села Козаровичи.

Пожилой мужчина просто ухаживал за домашним хозяйством, не имел оружия и не участвовал в конфликте. После расстрела он чудом выжил, но получил огнестрельное ранение ноги. Пуля прошла насквозь, в результате чего открылось сильное кровотечение.

Из-за оккупации скорая помощь не могла добраться до раненого, но мужчине повезло: первую помощь оказал сосед, у которого была медицинская подготовка.

По результатам проведения комплекса следственных действий в Нацполиции установили, что с начала полномасштабного вторжения России и до 30 марта 2022 в Вышгородском районе Киевской области находились военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России.

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Несколько из этих военных находятся в плену и предоставляют украинским правоохранителям показы.

Установили личность оккупанта, расстрелявшего безоружного крестьянина. Им оказался 25-летний ефрейтор, стрелок-оператор четвертой десантно-штурмовой роты 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России Дмитрий Калинович.

Следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1. ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает от восьми до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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