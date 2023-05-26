Расстрел 10 автомобилей с мирными жителями в Гостомеле: будут судить пятерых военных РФ (фото)

В Киеве будут судить пятерых российских военных, которые расстреливали автомобили с мирными жителями в Гостомеле.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что 25 февраля 2022 года военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецкая Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в поселке Гостомель.

Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, российские военные более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. Тогда оккупанты расстреляли 10 автомобилей. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

В ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель, назначено 57 экспертиз, проведено 9 следственных экспериментов. Кроме того, стражи порядка получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления, а также видеозапись свидетеля ужасных событий.

Следствием идентифицированы пять военнослужащих РФ – это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии.

оккупанты расстреляли 10 автомобилей: погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения

Российским военнослужащим заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении указанных военнослужащих направлен в суд.

Следствие по части установления других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле продолжается.

Напомним, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Киев был бы взят, если бы россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле.

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