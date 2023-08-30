Рассказывала студентам о "9 лет бомбили Донбасс": в Киеве будут судить преподавательницу столичного вуза

Бывший доцент киевского вуза будет судим за оправдание враждебной вооруженной агрессии перед студентами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В сообщении говорится, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, и отрицала временную оккупацию части территории Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины) .

Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.

Также отмечается, что в своих изречениях уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего Президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала "упреждающим ударом". При этом она обвиняла украинские войска в обстрелах Донбасса на протяжении последних девяти лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью.

Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас женщина уволена с работы.

Напомним, в Донецкой области задержали российскую агентку. Сторонница путинских войск передавала оккупантам данные о дислокации участвующих в контрнаступлении под Бахмутом подразделений ВСУ.

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