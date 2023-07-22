Предложил полицейским вместе покурить соли: в Киеве задержали гостеприимного наркомана (видео)

Мужчина объяснял полиции, что наркотики – это средство передачи мнений.
В Киеве мужчина предложил полицейским покурить с ним голубой соли, мол, это – средство передачи мыслей.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Событие произошло на днях в Голосеевском районе. Патрульные получили сообщения от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.
Когда патрульные прибыли на место, дверь открыл 32-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. Он сразу же пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубой соли. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное вещество.
Мужчина уверял патрульных, что этот наркотик является средством передачи мыслей.
Следственно-оперативная группа задержала "гостеприимного" наркомана.
"Видео выглядит несколько комично, но есть нюанс. В последнее время в патрульной практике значительно чаще встречаются лица, употребляющие именно этот вид наркотиков. В состоянии наркотического опьянения они могут быть сильно агрессивны и опасны. Глубокие галлюцинации, фобии и т.д. — спутники. Исходя из исследований, разрушительное действие на мозг и весь организм человека – сокрушительное и быстрое. Настоящая муть, которой не должно быть на наших улицах", — отметил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Опубликована Патрульная полиция Киева Суббота, 22 июля 2023 г.
Напомним, под Киевом мужчина убил молотком женщину, которую пригласил на свидание. Полиции он объяснил, что обиделся на нее.
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