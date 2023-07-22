Предложил полицейским вместе покурить соли: в Киеве задержали гостеприимного наркомана (видео)

В Киеве мужчина предложил полицейским покурить с ним голубой соли, мол, это – средство передачи мыслей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Событие произошло на днях в Голосеевском районе. Патрульные получили сообщения от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.

Когда патрульные прибыли на место, дверь открыл 32-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. Он сразу же пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубой соли. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное вещество.

Мужчина уверял патрульных, что этот наркотик является средством передачи мыслей.

Следственно-оперативная группа задержала "гостеприимного" наркомана.

"Видео выглядит несколько комично, но есть нюанс. В последнее время в патрульной практике значительно чаще встречаются лица, употребляющие именно этот вид наркотиков. В состоянии наркотического опьянения они могут быть сильно агрессивны и опасны. Глубокие галлюцинации, фобии и т.д. — спутники. Исходя из исследований, разрушительное действие на мозг и весь организм человека – сокрушительное и быстрое. Настоящая муть, которой не должно быть на наших улицах", — отметил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, под Киевом мужчина убил молотком женщину, которую пригласил на свидание. Полиции он объяснил, что обиделся на нее.

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