Рассчитался чужой карточкой и надел краденые кроссовки: в Киеве задержали серийного квартирного вора

Мужчину разыскали благодаря камерам видеонаблюдения.

Столичные полицейские задержали 43-летнего серийного квартирного вора. Похищенной банковской карточкой он рассчитался в супермаркете, а правоохранители вычислили его благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сначала на линию 102 обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ее квартиру на втором этаже на улице Героев Днепра на Оболони ночью через оставленное на проветривание окно проник вор. Он похитил банковскую карточку, мобильный телефон и кроссовки хозяина дома.

"Роковой" ошибкой вора стало то, что ворованной карточкой он рассчитался в супермаркете. Правоохранители пересмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили вора. Он еще и надел краденые кроссовки, которые узнала владелица ограбленной квартиры.

Полиция Киева / Facebook

Полиция Киева / Facebook

Полиция Киева / Facebook

Задержанный мужчина в этом году совершил аналогичные преступления — он обокрал две квартиры в Оболонском районе столицы.

Относительно фигуранта следователь уже направил обвинительный акт в суд. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Раньше в Днепре в скандал попал пожилой мужчина. Хозяйственный пенсионер стал разбирать мостовую на одной из улицы и носить ее домой.

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