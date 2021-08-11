"Рапорт удовлетворили": глава полиции Киева Крищенко уходит в отставку

В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил слухи о своем увольнении.
Об этом сообщил сам глава столичного главка в Facebook.
По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили", — написал Крищенко.
В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.
Андрей Крищенко возглавлял столичный главк с 2015 года.
"Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева ... Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления ... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею! " — написал он.
Напомним:
- 15 июля ВР приняла отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.
- 4 августа Кабмин освободил от должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Геращенко был заместителем Авакова с сентября 2019 года.