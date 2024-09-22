Нападающего задержали, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В воскресенье, 22 сентября, около двух часов дня неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине Киевской области и начал хаотическую стрельбу.

Об этом пишет полиция в Киевской области.

Злоумышленник ранил продавщицу и владельца заведения, а затем скрылся.

Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали "шидку, установили, установили личность злоумышленника и приступили к операции по задержанию стула. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали стрелка.

Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Нападающему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, в селе Олешин Хмельницкой общины экипаж патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя около часа ночи для проверки, поскольку он нарушал комендантский час. Человек в ответ расстрелял из автомата полицейского и гражданского. Как оказалось, это был военный.

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