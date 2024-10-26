Раненые воины из Киева могут подать онлайн-заявку на получение 45 тысяч гривен помощи: что нужно сделать

Решение о выплате принимается в течение месяца, а деньги поступают в первую декаду следующего месяца.

Раненые воины из Киева могут подать заявление на получение 45 тысяч гривен.

Заявление можно подать через "Портал Защитников и Защитниц". Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Как подать заявление?

Офлайн через Киев Милитари Хаб (лично или через представителя) в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА

Онлайн по ссылке: https://defender.kyivcity.gov.ua/.../odnorazova...

Кому оказывается помощь?

Помощь могут получить военные-киевляне, которые находятся в медицинских учреждениях в результате ранения, полученного на территориях, где ведутся боевые действия, после вступления в силу соответствующего решения Киевсовета, а именно от 24 октября 2024 года.

Срок рассмотрения

Решение о выплате принимается в течение месяца, а деньги поступают в первую декаду следующего месяца.

Ранее ТСН.ua писал, какие документы нужно иметь с собой, чтобы оформить материальную помощь офлайн.