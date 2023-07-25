Рана на руке и перелом кисти: на Киевщине собака напала на 12-летнего мальчика

Сейчас мальчик госпитализирован в больницу.
В Киевской области собака напала на ребенка.
Подробности происшествия сообщила полиция Киевщины.
"23 июля, около 13 часов, 12-летний парень вместе со своим любимцем вышел на прогулку. В это время соседская собака без намордника выбежала на улицу и набросилась на малолетнего. В результате укусов животного ребенок получил телесные повреждения в виде раны на руке и перелома кисти", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что мальчик госпитализирован в больницу.
По факту причинения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ ст. 128 УК].
Дальнейшая судьба животного будет определена в ходе досудебного расследования.
Напомним, против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело.
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