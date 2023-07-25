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Рана на руке и перелом кисти: на Киевщине собака напала на 12-летнего мальчика

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Рана на руке и перелом кисти: на Киевщине собака напала на 12-летнего мальчика

Пес напал на мальчика, когда тот гулял со своим любимцем / Фото: Полиция Киевской области

Сейчас мальчик госпитализирован в больницу.

В Киевской области собака напала на ребенка.

Подробности происшествия сообщила полиция Киевщины.

"23 июля, около 13 часов, 12-летний парень вместе со своим любимцем вышел на прогулку. В это время соседская собака без намордника выбежала на улицу и набросилась на малолетнего. В результате укусов животного ребенок получил телесные повреждения в виде раны на руке и перелома кисти", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мальчик госпитализирован в больницу.

По факту причинения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ ст. 128 УК].

Дальнейшая судьба животного будет определена в ходе досудебного расследования.

Пес напал на мальчика, когда тот гулял со своим любимцем / © Полиция Киевской области
Пес напал на мальчика, когда тот гулял со своим любимцем / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело.

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Дата публикации
Просмотры
744
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