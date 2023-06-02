Рамина Эсхакзай шокировала подробностями о пьяном мужчине, который угрожал ей пистолетом на Подоле

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай ошеломила подробностями о мужчине, который с пистолетом угрожал ей на Подоле в Киеве во время воздушной тревоги.

Как рассказала ведущая в программе "Сніданок з 1+1", на ее обидчика Игоря Козика открыт ряд уголовных дел и ни одно из них не было доведено до конца. Эсхакзай отметила, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая:

"Вы видели, что этот человек был с оружием. Он унижал мою честь и достоинство. Я об этом написала заявление в полицию. Этот мужчина - Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел и ни одно дело не доведено до конца, поскольку присутствует коррупционная составляющая. В 2021 году вместе с другими лицами нанес телесные повреждения Павлу Б. В результате возбуждено уголовное производство. Злостный неплательщик алиментов. Имеет задолженность по алиментам 300 тысяч грн. Его лишили разрешения на оружие, но он продолжает противозаконно носить его с собой", – рассказала Эсхакзай.

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Она также добавила, что отец этого мужчины – спортсмен и очень помогает Украине. Он нанял ему нормального адвоката, поэтому он ни разу не сидел в тюрьме и не понес наказание.

"Против него даже есть уголовное нарушение за разбой. Также по статье 187 уголовного кодекса Украины часть третья преступление против авторитета органов госвласти, угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов. Сейчас в суде находится дело и должны дать определение на объявление в розыск", – добавила журналистка.

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1 июня во время воздушной тревоги машину Рамины Эсхакзай начали эвакуировать. Хотя, по новым правилам военного времени, не имеют права этого делать. Вместо этого инспектор может провести проверку припаркованных авто только через 20 минут после отбоя воздушной тревоги.

Рамина поделилась, что подошла к эвакуатору, чтобы разобраться в ситуации, заплатить штраф и забрать свою машину. Как вдруг к ней подошел нетрезвый вооруженный мужчина, начал грубить журналистке, используя нецензурную лексику и угрожая ей.

По словам Рамины, этот мужчина стоял возле эвакуатора и ее машины еще до того, как она подошла. Эсхакзай рассказала, что мужчина подначивал инспекторов.

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