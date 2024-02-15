Ракеты заходили по разным направлениям: власти сообщили о последствиях удара по Киеву

Утром, 15 февраля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили в город по разным направлениям.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в столице длилась более двух часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу", — написал Попко.

Ранее стало известно, что во время воздушной тревоги взрывы раздавались в Запорожье, Хмельницкой области и Полтавской области. Также попадание есть во Львове.

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