Ракеты заходили по разным направлениям: власти сообщили о последствиях удара по Киеву

Обошлось без жертв и пострадавших.
Утром, 15 февраля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили в город по разным направлениям.
Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.
Воздушная тревога в столице длилась более двух часов.
"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу", — написал Попко.
Ранее стало известно, что во время воздушной тревоги взрывы раздавались в Запорожье, Хмельницкой области и Полтавской области. Также попадание есть во Львове.
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