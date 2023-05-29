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"Ракеты летели по баллистической траектории": Игнат прокомментировал атаку на столицу

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2157
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"Ракеты летели по баллистической траектории": Игнат прокомментировал атаку на столицу

Игнат прокомментировал ракетную атаку на столицу

Армия РФ нанесла очередную ракетную атаку по столице.

В ходе сегодняшней ракетной атаки на Киев, 29 мая, ракеты летели по баллистической траектории. Это свидетельствует о том, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует телеграмм-канал "Стражи Экспрессо".

По словам Игната, предварительно, это были "Искандеры".

"Они есть разных модификаций. "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен – дадим позже", – сказал Игнат.

Ракетная атака на Киев

В Киеве 29 мая после 11:00 объявили воздушную тревогу, впоследствии в городе прозвучала серия мощных взрывов.

Один из взрывов раздался в Подольском районе. В результате обстрела обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.

Взрывы прогремели также в Деснянском районе столицы.

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Дата публикации
Просмотры
2157
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