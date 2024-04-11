Ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области

В ночь на 11 апреля атаки российских войск полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".

В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии осуществляются работы по локализации огня. Все работники, которые были на смене во время обстрела, живы.

Александр Туренко, мэр города Украинки, где находится ТЭС, призвал местных жителей сделать запасы воды и зарядить все электроприборы.

В "Укрэнерго" сообщили, в свою очередь, что в результате атаки оккупантов повреждены подстанции и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. В Харьковской области введены аварийные отключения света.

Отметим, что после вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

22 марта 2024 года россияне полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022-го российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС на Донетчине. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Напомним:

РФ наносит сокрушительные удары по украинской энергетике. Только в марте российские атаки уничтожили 80% мощностей тепловых электростанций ДТЭК. И даже при наличии необходимых материалов на устранение повреждений может уйти много месяцев, если не больше.

Об этом пишет известное американское издание The Washington Post. По данным издания, у РФ есть преимущество, поскольку у Украины нет достаточной противовоздушной обороны. Электростанции могут легко подвергаться атакам снова.

Россия неоднократно наносила удары по энергосети Украины — с февраля 2022-го теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 160 атакам. Более 40 из этих ударов пришлись на последний отопительный сезон. После волны обстрелов России прошлой зимой, повлекших за собой масштабные отключения электроэнергии по всей стране в самые холодные месяцы года, ДТЭК восстановил работу энергоблоков, но большинство объектов снова разрушено. ДТЭК также использовал почти все свое резервное оборудование для устранения повреждений после других российских ударов, что делает текущий ремонт еще более сложным.

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