Ракетный удар РФ по Киеву: падения обломков, разрушения в разных районах города и раненый ребенок

Российский ракетный удар по Киеву: в результате вражеских обстрелов зафиксированы падение обломков и разрушения в разных районах города.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж. К сожалению, погиб один человек .

. Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.

Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.

Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.

"На всех локациях работают спасатели. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела", — говорится в сообщении.

"В Подольском районе также один пострадавший. Его госпитализировали медики. До этого в Подольском районе обнаружили тело погибшего", — добавил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

"Уточнение: Погибший и пострадавший, которого госпитализировали — из Оболонского района. В Оболонском районе еще одна пострадавшая – 9-летняя девочка. Ее тоже госпитализировали медики" — позже добавил мэр города.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.