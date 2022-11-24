Ракетный удар по Вышгороду: количество жертв возросло

К сожалению, стало известно о шестом погибшем в результате удара РФ по жилому дому в Вышгороде под Киевом.

В Вышгороде Киевской области количество погибших от российского ракетного удара 23 ноября возросло до шести человек.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"6 погибших, 30 пострадавших, разбиты многоэтажки, сломанные судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать. Вместе победим", — отметил Небитов.

Удар по Вышгороду 23 ноября

Напомним, 23 ноября российские оккупанты в очередной раз нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Вышгороде Киевской области. В результате произошел пожар. В результате атаки пострадали 35 человек. Среди них – шесть детей. Самой маленькой девочке исполнилось пять лет.

ТСН.ua собрал все, что известно об обстреле Вышгорода.

Певец Павел Зибров рассказал, что российская ракета попала в дом его друга в Вышгороде. А телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что российская ракета попала прямо рядом с его домом в Вышгороде.

Последствия ракетного террора в Вышгороде – репортаж ТСН