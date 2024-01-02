Ракетный удар по Вишневому: повреждены квартиры 700 человек, есть пострадавшие (фото)

За помощью к медикам уже обратились 16 человек, один из них – восьмилетний ребенок.

В Вишневом Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены квартиры 700 человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко в эфире телемарафона.

За помощью к медикам уже обратились 16 человек, один из них – восьмилетний ребенок, отметил глава ОВА.

"Сейчас в Вишневом организован штаб, полностью готовы помещения для временного размещения людей. Всего в этом микрорайоне были повреждены квартиры 700 человек, для 1000 человек в штабе будет организовано временное проживание. Они будут полностью обеспечены всем необходимым, а также обеспечены горячим питанием", – сказал он.

По словам Кравченко, обломки российской ракеты упали во двор целого микрорайона, в связи с этим было повреждено много многоквартирных домов, а именно: выбиты окна и оконные рамы.

"Но мы в ближайшее время приступим к замерам и будем заказывать и устанавливать людям окна. Людям будет обеспечено временное комфортное проживание", – сказал он.

Глава Киевской ОВА добавил, что на месте работают все службы: ГСЧС, полиция и скорые.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

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