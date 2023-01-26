Ракетный удар по Украине: в Киеве и двух областях продолжаются экстренные отключения света — ДТЭК

Поскольку Киев входит в большую энергетическую систему страны, столица не может вернуться к стабилизационным отключениям.

В Киеве, Киевской и Днепропетровщине продолжают действовать экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям", — отметили в компании.

Энергетики работают над восстановлением системы и улучшением ситуации.

Напомним, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены украинскими защитниками. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе упала часть вражеской ракеты. Там погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

Отметим, оккупанты на Киевщине попали в энергетический объект и повредили многие гражданские объекты.

В общей сложности во время атаки 26 января Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. Это были ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Для удара РФ использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

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