Ракетный удар по Подольскому району Киева: как выглядит разрушенный торговый центр (видео)

Российские оккупанты применяли запрещенные международным правом средства ведения войны.
Вечером воскресенья, 20 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Подольском районе Киева. По последним данным, в результате обстрелов погибли 8 человек.
По данным Генпрокуратуры, вооруженные силы Российской Федерации применяли запрещенные международным правом средства ведения войны, произведя ракетные обстрелы Подольского района столицы. В результате удара возник пожар, разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованных рядом автомобилей.
"Суспильне" обнародовало видео, в котором показало, как выглядит торговый центр в Подольском районе Киева после ночного обстрела.
Напомним, информация о погибших и пострадавших уточняется. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.