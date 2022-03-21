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Ракетный удар по Подольскому району Киева: как выглядит разрушенный торговый центр (видео)

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Ракетный удар по Подольскому району Киева: как выглядит разрушенный торговый центр (видео)

Скриншот с видео/"Общественное"

Российские оккупанты применяли запрещенные международным правом средства ведения войны.

Вечером воскресенья, 20 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Подольском районе Киева. По последним данным, в результате обстрелов погибли 8 человек.

По данным Генпрокуратуры, вооруженные силы Российской Федерации применяли запрещенные международным правом средства ведения войны, произведя ракетные обстрелы Подольского района столицы. В результате удара возник пожар, разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованных рядом автомобилей.

Обстрел ТЦ в Подольском районе / ©
Обстрел ТЦ в Подольском районе

"Суспильне" обнародовало видео, в котором показало, как выглядит торговый центр в Подольском районе Киева после ночного обстрела.

Напомним, информация о погибших и пострадавших уточняется. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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