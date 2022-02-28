Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ракетный удар по общежитиям в Киевской области: есть жертвы

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

По предварительной информации, есть жертвы. Число погибших пока неизвестно.

Россия нанесла ракетные удары по городам Васильков, Белая Церковь и селу Калиновка в Киевской области. В результате произошло разрушение и возгорание двух общежитий. По предварительной информации, есть жертвы. Количество погибших пока неизвестно.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 21:00 спасательные работы в Белой Церкви в разрушенном общежитии завершены. Там спасены два человека.

Мэр города Геннадий Дикий сообщил, что в результате ракетных обстрелов погибли и пострадали люди.

"Также есть раненые и, к сожалению, есть люди без признаков жизни, то есть умершие. Спасатели доложили, что признаков жизни под завалами уже нет. Поэтому, учитывая это, время работы приостановили до утра", - сказал он в эфире 1+1.

В городе Васильков пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация