Ракетный удар по общежитиям в Киевской области: есть жертвы

Ракетный удар по общежитиям в Киевской области: есть жертвы

По предварительной информации, есть жертвы. Число погибших пока неизвестно.

Россия нанесла ракетные удары по городам Васильков, Белая Церковь и селу Калиновка в Киевской области. В результате произошло разрушение и возгорание двух общежитий. По предварительной информации, есть жертвы. Количество погибших пока неизвестно.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 21:00 спасательные работы в Белой Церкви в разрушенном общежитии завершены. Там спасены два человека.

Мэр города Геннадий Дикий сообщил, что в результате ракетных обстрелов погибли и пострадали люди.

"Также есть раненые и, к сожалению, есть люди без признаков жизни, то есть умершие. Спасатели доложили, что признаков жизни под завалами уже нет. Поэтому, учитывая это, время работы приостановили до утра", - сказал он в эфире 1+1.

В городе Васильков пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.