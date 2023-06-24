Ракетный удар по многоэтажке в Киеве: спасатели разбирают аварийные конструкции — фото

Спасатели продолжают работу в Соломенском районе столицы после попадания обломков сбитой ракеты.

В Соломенском районе Киева спасатели разбирают аварийные конструкции в многоэтажке, пострадавшей из-за ракетного удара оккупантов в ночь на 24 июня.

Об этом сообщили в КГГА.

"Спасатели КАРС "Киевская служба спасения" приступили к обследованию и выполнению работ по разбору аварийных конструкций многоэтажки в Соломенском районе Киева, в которую ночью попали обломки сбитой вражеской ракеты", — сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В частности, спасатели разбирают завалы и демонтируют аварийные оконные и балконные конструкции на поврежденных пожаром этажах.

К работам привлечены семь специалистов КАРС и одна единица техники.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Ракетный удар по Киеву: что известно

В ночь на 24 июня армия РФ атаковала Киев ракетами из бомбардировщиков. Х-101/555 был выпущен из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

В результате попадания обломков сбитой ПВО ракеты в 25-этажный дом в Соломенском районе столицы погибли три человека, восемь — получили травмы.

Из-за падения обломков ракеты произошло частичное разрушение многоэтажки: 16, 17, 18, 19 этажей. Больше всего пострадал 18 этаж. Также на этажах возникли отдельные очаги возгорания. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30. Повреждены по меньшей мере 40 автомобилей, припаркованных возле дома.

По словам Виталия Кличко, под завалами на поврежденных этажах дома могут находиться люди. Спасатели продолжают поисковую операцию.

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