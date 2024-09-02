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Ракетный удар по Киеву: зафиксировано падение обломков

Ракетный удар по Киеву: зафиксировано падение обломков

Работает ПВО / Фото: Zelenskiy/Official

Находитесь в укрытиях.

Продолжается ракетный удар по Киеву.

В городе работает ПВО.

Об этом заявили представители властей.

"Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район. Следуют на место" — уточнил информацию мэр города Виталий Кличко

"Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

"Экстренные службы направляются на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы. Подробности впоследствии", - отметил позже Кличко.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы предупреждали о вылете Ту-95мс с возможным пуском ракет.

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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