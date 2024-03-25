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Ракетный удар по Киеву – выросло количество пострадавших

Ракетный удар по Киеву – выросло количество пострадавших

Последствия ракетной атаки по Киеву 25 марта/Фото: Нацполиция

Россияне ударили по столице ракетами.

В Киеве до семи выросло количество людей, пострадавших в результате ракетного удара по городу оккупационной армией России 25 марта.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Семь пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", — рассказал он.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения расположено общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", — добавил Кличко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом сбили баллистические ракеты! Есть потерпевшие, среди них 16-летняя девочка!

Напомним, ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев (фото).

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