Ракетный удар по Киеву – выросло количество пострадавших

Россияне ударили по столице ракетами.
В Киеве до семи выросло количество людей, пострадавших в результате ракетного удара по городу оккупационной армией России 25 марта.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"Семь пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", — рассказал он.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.
"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения расположено общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", — добавил Кличко.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом сбили баллистические ракеты! Есть потерпевшие, среди них 16-летняя девочка!
Напомним, ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев (фото).
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