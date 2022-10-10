Ракетный удар по Киеву: все, что известно о российской атаке (фото, видео)

Российская армия выпустила ракеты по Киевщине, погибли не менее пяти человек, более 30 пострадали.

Утром 10 октября после объявления масштабной воздушной тревоги Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

Прилеты в четырех районах Киева

Как сообщает Киевская городская военная администрация, российские ракеты атаковали четыре района Киева: Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский.

В Шевченковском районе зафиксировали три попадания, там повреждена проезжая часть. В результате загорелись шесть автомобилей. Также есть прилеты в два объекта инфраструктуры.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

В Святошинском районе российская ракета попала в одноэтажное здание .

. В Голосеевском районе - два попадания в разные критические объекты инфраструктуры.

инфраструктуры. В Деснянском районе Россия также попала в объект критической инфраструктуры. Последствия уточняются.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Много погибших и раненых

Точное количество жертв в результате российской атаки устанавливается. На местах прилетов работают экстренные службы. По состоянию на 12:00 известно о 32 раненых и минимум пятерых погибших.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Метро работает исключительно как укрытие

Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена утром 10 октября приостановлено из-за массовой ракетной атаки. Подземные станции работают как укрытие. Там собралось много людей, ожидающих отбоя воздушной тревоги.

"Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Станция метро "Бориспольская" в Киеве/ Скриншот с видео

Россия также ударила по Киевской области

Прилеты есть также в трех районах области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. Есть пострадавшие - люди находятся под завалами.

"Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой", - призвал он.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине, кроме Крыма, была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длится уже около пяти часов. Россия выпустила по городам уже 75 ракет, 41 из которых сбила украинская противовоздушная оборона.

Под обстрел попали Киевщина, Днепропетровщина, Львовщина, Житомирщина, Тернопольщина, Закарпатье, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Сумская, Одесская, Полтавская и другие области Украины.

По состоянию на 12:00 воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте собственной безопасностью – находитесь в укрытиях!

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Фото: Олександр Ткаченко Телеграм

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Читайте также: