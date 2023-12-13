Ракетный удар по Киеву: в Дарницкой РГА показали последствия ночной атаки (фото)

Людей успели вовремя эвакуировать, поэтому травмы или телесные повреждения они не получили.

Ночью 13 декабря российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела разрушен частный дом в Дарницком районе, где проживало три семьи, и хозяйственные помещения.

Об этом сообщил руководитель Дарницкой РГА Николай Калашник и обнародовал соответствующие фотографии.

По его словам, людей успели вовремя эвакуировать, поэтому травмы или телесные повреждения они не получили.

Николай Калашник напомнил о работе ситуационного центра, в который можно обратиться по телефонам: 097 997 4989 (WhatsApp, Telegram, Viber) или 050 500 1734. Сюда можно сообщить о разрушениях, насущных потребностях, получить консультацию по материальной помощи.

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Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети.

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