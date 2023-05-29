Ракетный удар по Киеву: сколько людей укрывались в метро в эти сутки

Во время дневного обстрела столицы, чтобы спасти жизнь, в метрополитен пришли более 41 тысячи горожан.

В Киеве в ночь на 29 мая на станциях КП "Киевский метрополитен" от вражеских обстрелов покрывалось более 9 тысяч горожан, из которых 1120 — дети. Это самое большое количество людей, которые находились ночью на станциях в течение текущего месяца.

Об этом сообщил первый заместитель главы городской государственной администрации Николай Поворозник.

Во время дневного обстрела столицы, чтобы спасти жизнь, в метрополитен пришли более 41 тысячи горожан.

"Призываю: не пренебрегайте сигналами тревоги и находитесь в укрытиях во время опасности! Для комфортного пребывания горожан на станциях работают санузлы, фонтанчики с водой. Можно воспользоваться стульями и модульными скамьями. Учитывайте, что на станциях достаточно прохладно, так что берите с собой теплую одежду", – отметил Поворозник.

Ракетная атака по Киеву 29 мая

В Киеве и области утром 29 мая раздалась серия взрывов и сообщалось о работе ПВО. Впоследствии стало известно, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.

Что касается Киевской области, то там обломки рухнули во дворах частных домов.

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