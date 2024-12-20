Ракетный удар по Киеву: пострадали здания посольств шести государств

В результате атаки на Киев повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории.

Россия атаковала центральную часть Киева. В результате вражеского обстрела пострадали диппредставительства целого ряда стран.

В столице повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Об этом рассказал на брифинге спикер МИД Георгий Тихий.

В некоторых помещениях диппредставительств повреждены окна и двери, кое-где повредило потолок.

Как отреагировали в Португалии

Одной из тех стран, которую новости об обстреле Украины 20 декабря облетели дважды стала Португалия.

Правительство Португалии осудило российскую агрессию. Кроме этого, временного поверенного в делах России уже вызвали в МИД.

Министр иностранных дел Португалии уже выступил с заявлением, назвал неприемлемыми атаки на Киев.

Напомним, утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.

В результате комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе.

В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты.

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