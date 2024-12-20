Ракетный удар по Киеву: пострадали здания посольств шести государств

В результате атаки на Киев повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории.
Россия атаковала центральную часть Киева. В результате вражеского обстрела пострадали диппредставительства целого ряда стран.
В столице повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Об этом рассказал на брифинге спикер МИД Георгий Тихий.
В некоторых помещениях диппредставительств повреждены окна и двери, кое-где повредило потолок.
Как отреагировали в Португалии
Одной из тех стран, которую новости об обстреле Украины 20 декабря облетели дважды стала Португалия.
Правительство Португалии осудило российскую агрессию. Кроме этого, временного поверенного в делах России уже вызвали в МИД.
Министр иностранных дел Португалии уже выступил с заявлением, назвал неприемлемыми атаки на Киев.
Напомним, утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.
В результате комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе.
В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты.