Ракетный удар по Киеву: погибли сотрудники критической инфраструктуры

Из-за российской атаки погибли три сотрудника критической инфраструктуры.
В результате ракетного удара России 18 октября по объектам критической инфраструктуры в Киеве погибли три человека. Все погибшие — сотрудники одного из объектов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он рассказал, что два объекта в столице получили значительные повреждения.
"Городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", – написал Кличко.
Напомним, утром 18 октября в столице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре города. Три прилета зафиксировали на левом берегу столицы.
Читайте также: