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Ракетный удар по Киеву: погибли сотрудники критической инфраструктуры

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Ракетный удар по Киеву: погибли сотрудники критической инфраструктуры

Фото: pixabay.com

Из-за российской атаки погибли три сотрудника критической инфраструктуры.

В результате ракетного удара России 18 октября по объектам критической инфраструктуры в Киеве погибли три человека. Все погибшие — сотрудники одного из объектов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что два объекта в столице получили значительные повреждения.

"Городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", – написал Кличко.

Напомним, утром 18 октября в столице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре города. Три прилета зафиксировали на левом берегу столицы.

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