Ракетный удар по Киеву: погибла женщина

Более 20 человек пострадали.

В результате ракетного удара по Киеву во вторник, 2 января, погибла женщина. Это пострадала из дома в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Одна пострадала из дома в Соломенском районе, пожилая женщина, умерла в карете скорой", — проинформировал городской голова.

По его словам, 27 пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Напомним, 2 января РФ массированно атаковала ракетами Киев: горят многоэтажки и авто, многие пострадавшие. Произошли падения обломков сбитых ракет в разных районах столицы.

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