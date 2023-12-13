Ракетный удар по Киеву: обстрелянная детская больница продолжает принимать пациентов — Минздрав

В столице зафиксировали 53 обращения пациентов: 20 человек госпитализировали, из них 18 взрослых и два ребенка.

В результате ночной атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе, но заведение продолжает принимать пациентов.

Об этом сообщили в Минздраве.

"К счастью без жертв. Больница продолжает прием пациентов. Эвакуация медиков и пациентов не проводилась", — говорится в сообщении.

Всего в Киеве зафиксировали 53 обращения пациентов. 20 человек госпитализировали, из них 18 взрослых и два ребенка. Данные уточняются.

В Минздраве добавили, что в настоящее время состояние почти всех пациентов удовлетворительное, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. В основном травмы получены от обломков стекла, бытовых вещей и ударной волны.

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Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети. Кроме того, 35 домов остались без света. В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

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