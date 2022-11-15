Ракетный удар по Киеву: на Печерске попадание в два жилых дома

Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом", — написал Кличко в Telegram.

Медики и спасатели на месте попаданий.

Более подробная информация позже.

Киевская городская военная администрация сообщает, что предварительно сбиты четыре ракеты.

"Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация по жертвам и пострадавшим уточняется. Все соответствующие службы уже работают. Предварительно сбиты четыре ракеты", — говорится в сообщении КМВА.

Киевская МВА просит жителей столицы не публиковать фото и видео попаданий.

"Воздушная тревога продолжается! Не корректируете действия врага", — предостерегают в КМВА.

Жителей Киева и области призывают оставаться в безопасных местах до сигнала "отбой воздушной тревоги".

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

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