Ракетный удар по Киеву: на Печерске попадание в два жилых дома

Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом", — написал Кличко в Telegram.
Медики и спасатели на месте попаданий.
Более подробная информация позже.
Киевская городская военная администрация сообщает, что предварительно сбиты четыре ракеты.
"Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация по жертвам и пострадавшим уточняется. Все соответствующие службы уже работают. Предварительно сбиты четыре ракеты", — говорится в сообщении КМВА.
Киевская МВА просит жителей столицы не публиковать фото и видео попаданий.
"Воздушная тревога продолжается! Не корректируете действия врага", — предостерегают в КМВА.
Жителей Киева и области призывают оставаться в безопасных местах до сигнала "отбой воздушной тревоги".
В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.
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