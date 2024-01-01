Ракетный удар по Киеву: количество погибших снова выросло

В Киеве количество погибших в результате ракетного удара 29 декабря возросло до 27 человек.

Об этом 1 января сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже – 27. Пострадавших – 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.

Накануне власти сообщали о 23 погибших.

Ракетный удар по Киеву 29 декабря

Напомним, 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах.

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди гражданских жителей. 1 января в Киеве объявлено днем траура.

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