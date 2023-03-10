Ракетный удар по Киеву: какая ситуация со светом, отоплением и водой в столице

Без тепла остается около 30% потребителей.

По состоянию на утро пятницы, 10 марта, отключения электроснабжения в Киеве отсутствуют. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Теплоснабжение остается в процессе восстановления. Без тепла около 30% потребителей столицы.

"Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, российская армия в ночь на 9 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по Киеву. В столице раздались взрывы в двух районах. Пострадали три человека.

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