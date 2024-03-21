Ракетный удар по Киеву: как ликвидируют последствия (видео)

В послеобеденное время четверга, 21 марта, Киев восстанавливался после ракетного удара, нанесенного утром российской террористической армией.

Киевская городская военная администрация опубликовала видео ликвидации последствий атаки.

Как видно на опубликованных кадрах, коммунальщики помогают киевлянам временно закрывать окна, в которых были выбиты стекла, полиэтиленовой пленкой и фанерными щитами, поврежденный транспорт эвакуируют, воронки от взрывов во дворах и на улицах засыпает спецтехника.

Киев восстанавливается после ракетного удара

Напомним, россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву и области под утро 21 марта. Все вражеские цели были сбиты, но обломки ракет стали причиной разрушений в столице и области. Власти сообщили о раненых.

ТСН.ua собрал все, что было известно о ракетной атаке по состоянию на 12:00 21 марта.

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