Ракетный удар по Киеву: изменено движение общественного транспорта – подробности

В Киеве из-за последствий ракетной атаки россиян, произошедшей утром 7 февраля, изменили движение общественного транспорта.

Об этом сообщает КГГА.

Так, задерживается движение трамваев: №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская – ст. м."Черниговская". Трамваи со станции метро "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК двигаются к метро "Лесная".

Также задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

По ул. Василия Касияна/просп. Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Напомним, КМВА сообщила о жертвах и раненых в столице.

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