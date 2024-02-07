Ракетный удар по Киеву: из-под завалов многоэтажного дома получили еще одно тело

Четверо погибших – все из дома в Голосеевском районе.
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки России. Из-под завалов дома в Голосеевском районе извлекли тело четвертого человека.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, прибывший на место атаки россиян.
"Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома. Выехал на место. По уточненным данным, погибли четверо жильцов дома", — говорится в сообщении.
По его словам, 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое – в Днепровском.
Напомним, ранее в КМВА сообщили о жертвах и раненых в столице.
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