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Ракетный удар по Киеву: из-под завалов многоэтажного дома получили еще одно тело

Ракетный удар по Киеву: из-под завалов многоэтажного дома получили еще одно тело

Последствия атаки по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Четверо погибших – все из дома в Голосеевском районе.

В Киеве возросло количество жертв в результате атаки России. Из-под завалов дома в Голосеевском районе извлекли тело четвертого человека.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, прибывший на место атаки россиян.

"Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома. Выехал на место. По уточненным данным, погибли четверо жильцов дома", — говорится в сообщении.

По его словам, 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое – в Днепровском.

Напомним, ранее в КМВА сообщили о жертвах и раненых в столице.

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