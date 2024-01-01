Ракетный удар по Киеву: из-под завалов деблокировано еще одно тело

В Киеве снова возросло число погибших.

В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетного удара по городу 29 декабря. По состоянию на 10:00 утра 1 января уже известно о 28 жертвах.

Об этом сообщила КМВА.

"К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара еще продолжают находить. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. В настоящую минуту ракетным ударом 29 декабря рашисты убили уже 28 человек", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, тело извлекли из-под завалов в Шевченковском районе города. Работы продолжаются.

Ракетный удар по Киеву 29 декабря

Напомним, 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах.

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди гражданских жителей. 1 января в Киеве объявлен днем траура.

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