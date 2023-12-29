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Ракетный удар по Киеву: из-под завала склада достали погибшего

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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2452
Время на прочтение
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Ракетный удар по Киеву: из-под завала склада достали погибшего

Фото: ГСЧС

Поиски продолжаются.

В Киеве во время ракетного удара утром 29 декабря произошло падение обломков ракет на складское помещение в Шевченковском районе. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы", — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Сообщалось, что под завалами помещения могли находиться три человека.

Кличко подчеркнул, что ранее спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали в медучреждение.

В результате утренней ракетной атаки известно, что 17 пострадавших госпитализировали, а трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Кличко также уточнил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.

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