Ракетный удар по Киеву: из-под завала склада достали погибшего

В Киеве во время ракетного удара утром 29 декабря произошло падение обломков ракет на складское помещение в Шевченковском районе. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы", — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Сообщалось, что под завалами помещения могли находиться три человека.

Кличко подчеркнул, что ранее спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали в медучреждение.

В результате утренней ракетной атаки известно, что 17 пострадавших госпитализировали, а трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Кличко также уточнил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.