Ракетный удар по Киеву: есть погибший, травмирован ребенок

По меньшей мере четыре человека травмированы.

Ночью 12 февраля российская армия атаковала баллистикой Киев. В результате ракетного удара по Оболонскому району погиб один человек. Кроме того, есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В результате удара погиб один человек. Четверо пострадавших, среди них ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частично разрушенном офисном здании спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщалось, ночью Киев потрясли мощные взрывы. Стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по столице. Силы ПВО работали по враждебным целям.

В результате атаки в Киеве произошли разрушения в разных районах города : в Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Соломенском.

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