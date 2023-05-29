Ракетный удар по Киеву: эксперт рассказал, чем атаковали столицу

В Киеве после объявления тревоги раздалась серия мощных взрывов.

В Киеве после 11.00 объявили воздушную тревогу. Сразу после этого в городе раздалась серия мощных взрывов. Русские могли использовать для баллистических ударов 9М723 ОТРК "Искандер", или групповой отстрел С-300/С-400 "Триумф".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Кстати, вчера С-400 прибыли в Беларусь", — отметил он.

Взрывы в Киеве 29 мая

В Киеве и некоторых областях раздалась воздушная тревога. Сразу после этого в столице прогремела серия мощных взрывов. По словам очевидцев, в одном из районов было слышно, по меньшей мере, 9 сильных взрывов. В городе работает ПВО, отметили в КМВА.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что атака идет на центр Киева. На место происшествия выехали все соответствующие службы.

В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть дороги и загорелись.

Спасатели работают на месте происшествия.

Читайте также: