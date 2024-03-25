Ракетный удар по Киеву: дети под звуки взрывов бежали в укрытие – видео

Оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Киеву 25 марта. В результате вражеской атаки обломки сбитых ракет упали в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения. Сейчас известно о пяти пострадавших, двое из них – в больнице.

В Сети опубликовали щемящее видео, как в столице дети под звуки взрывов бегут из школ и детских садов в укрытие.

"Если кому-то вдруг хочется пожалеть россиян, "пострадавших от теракта" – смотрите это видео", – говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом сбили баллистические ракеты! Есть потерпевшие, среди них 16-летняя девочка!

Напомним, Киев обстреляли баллистикой – сколько целей уничтожено.

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