Ракетный удар по Киеву: что известно о последствиях утреннего обстрела

Утром, 31 декабря, войска РФ нанесли ракетные удары по Киеву. В результате атаки попадали обломки сбитых воздушных целей в Дарницком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"В результате утреннего ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российских обстрелов были повреждены три частных здания и два автомобиля. Местные власти подчеркивают, что прошел бех травмированных и погибших.

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве прогремели мощные взрывы. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате атаки зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

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