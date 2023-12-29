Ракетный удар по Киеву: что известно о последствиях (обновлено)

Есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие.

В результате вражеского обстрела обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы. Все необходимые службы – наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС – работают на местах российских ударов.

Об этом сообщает МВД Украины.

Последствия ударов по Киеву

Что известно о последствиях

Как отмечают в КМВА, предварительные последствия ракетного удара по столице:

Подольский район:

пожар на ориентировочно 3000 м2;

много раненых, количество которых уточняется;

производится поиск пострадавших;

Святошинский район:

возгорание жилого незаселенного многоэтажного дома;

на другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей;

оба пожара ликвидированы;

обнаружен один пострадавший.

Шевченковский район:

повреждение жилого дома;

возгорание на территории гаражей ликвидировано;

зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке;

предварительно, выявлено 6 пострадавших.

Дарницкий район:

повреждение жилого дома;

предварительно, без пострадавших и возгорания.

Также повреждено здание станции метро Лукьяновская. Вход в метро закрыт, поезда проезжают на станцию без остановок.

В целом по состоянию на 10 часов зафиксированы двое погибших и 17 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативного строительства постоянно уточняется и обновляется.

Чем работал враг

Позже стало известно, что сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил:

дроны-камикадзе Shahed;

крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3;

баллистические ракеты;

С-300;

крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС;

аэробалистические ракеты "Кинжал" с Миг-31К.

Известно, что в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.

"Символично, в стиле рашистов, что ровно год назад – 29 декабря 2022 года – агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16 из 16 ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим при всем. Верьте в Вооруженные Силы Украины. Верьте в нашу Победу", – отметили в ведомстве.

Напомним, В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.

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