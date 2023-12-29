Ракетный удар по Киеву: что известно о последствиях (обновлено)

Есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие.
В результате вражеского обстрела обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы. Все необходимые службы – наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС – работают на местах российских ударов.
Об этом сообщает МВД Украины.
Что известно о последствиях
Как отмечают в КМВА, предварительные последствия ракетного удара по столице:
Подольский район:
- пожар на ориентировочно 3000 м2;
- много раненых, количество которых уточняется;
- производится поиск пострадавших;
Святошинский район:
- возгорание жилого незаселенного многоэтажного дома;
- на другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей;
- оба пожара ликвидированы;
- обнаружен один пострадавший.
Шевченковский район:
- повреждение жилого дома;
- возгорание на территории гаражей ликвидировано;
- зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке;
- предварительно, выявлено 6 пострадавших.
Дарницкий район:
- повреждение жилого дома;
- предварительно, без пострадавших и возгорания.
Также повреждено здание станции метро Лукьяновская. Вход в метро закрыт, поезда проезжают на станцию без остановок.
В целом по состоянию на 10 часов зафиксированы двое погибших и 17 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативного строительства постоянно уточняется и обновляется.
Чем работал враг
Позже стало известно, что сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил:
- дроны-камикадзе Shahed;
- крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3;
- баллистические ракеты;
- С-300;
- крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС;
- аэробалистические ракеты "Кинжал" с Миг-31К.
Известно, что в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.
"Символично, в стиле рашистов, что ровно год назад – 29 декабря 2022 года – агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16 из 16 ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим при всем. Верьте в Вооруженные Силы Украины. Верьте в нашу Победу", – отметили в ведомстве.
Напомним, В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.
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