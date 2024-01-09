Ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших увеличилось

По состоянию на эту минуту рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека.
В Киеве в результате ракетной атаки со стороны российских оккупантов увеличилось количество погибших. Под завалами обнаружили еще одно тело.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Как стало известно, при демонтаже разрушенных строительных конструкций в складском помещении в Шевченковском районе города обнаружили тело еще одного погибшего.
"Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции. Так что по состоянию на эту минуту рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека", — отметили в КМВА.
Напомним, что Россия устроила самую большую массированную атаку на Киев с начала войны. Ночью 2 января город атаковали 35 баражирующих боеприпасов типа "Shahed", а к утру на столицу полетели крылатые ракеты оккупантов.
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