Ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших увеличилось

По состоянию на эту минуту рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека.

В Киеве в результате ракетной атаки со стороны российских оккупантов увеличилось количество погибших. Под завалами обнаружили еще одно тело.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Как стало известно, при демонтаже разрушенных строительных конструкций в складском помещении в Шевченковском районе города обнаружили тело еще одного погибшего.

"Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции. Так что по состоянию на эту минуту рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека", — отметили в КМВА.

Напомним, что Россия устроила самую большую массированную атаку на Киев с начала войны. Ночью 2 января город атаковали 35 баражирующих боеприпасов типа "Shahed", а к утру на столицу полетели крылатые ракеты оккупантов.

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