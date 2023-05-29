Ракетный удар по Киевщине: загорелась трава и немного леса, обломки ракет упали во дворы (видео)

Полиция призывает местных в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам.

В Киевской области после ракетного удара 29 мая погибших и серьезных повреждений нет. Полиция получили уведомления граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования.

В некоторых районах из-за атак произошло горение травяного настила и части лесных зон.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Небытов отметил, что на местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.

"Благодарим силы ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю граждан в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам", — подчеркнул Небитов.

Последствия ракетного удара по Киевщине 29 мая

Ранее сообщалось, что российские войска 29 мая атаковали Киевскую область и повредили хозяйственный дом в одном из районов. Дом загорелся, но потерпевших нет.