Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Киевщине: загорелась трава и немного леса, обломки ракет упали во дворы (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Киевщине: загорелась трава и немного леса, обломки ракет упали во дворы (видео)

В результате ракетной атаки по Киевщине произошло воспламенение травяного настила и части леса / Фото: Андрей Небитов

Полиция призывает местных в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам.

В Киевской области после ракетного удара 29 мая погибших и серьезных повреждений нет. Полиция получили уведомления граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования.

В некоторых районах из-за атак произошло горение травяного настила и части лесных зон.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Небытов отметил, что на местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.

"Благодарим силы ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю граждан в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам", — подчеркнул Небитов.

Последствия ракетного удара по Киевщине 29 мая

Последствия ракетного удара по Киевщине 29 мая

Ранее сообщалось, что российские войска 29 мая атаковали Киевскую область и повредили хозяйственный дом в одном из районов. Дом загорелся, но потерпевших нет.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
668
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация