Ракетный удар по Киевщине: загорелась трава и немного леса, обломки ракет упали во дворы (видео)

Полиция призывает местных в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам.
В Киевской области после ракетного удара 29 мая погибших и серьезных повреждений нет. Полиция получили уведомления граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования.
В некоторых районах из-за атак произошло горение травяного настила и части лесных зон.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
Небытов отметил, что на местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.
"Благодарим силы ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю граждан в случае обнаружения обломков ракет, дронов не касаться опасных предметов и сообщить экстренным службам", — подчеркнул Небитов.
Ранее сообщалось, что российские войска 29 мая атаковали Киевскую область и повредили хозяйственный дом в одном из районов. Дом загорелся, но потерпевших нет.
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