Ракетный удар по Киевщине: оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры

Жертв в результате вражеской атаки нет.

Утром 15 октября около 07:00 Российская Федерация нанесла ракетный удар по Киевской области : попали в объект критической инфрастурктуры.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине потерпел тяжелые разрушения", — говорится в сообщении.

Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Людей просят экономно потреблять электроэнергию – с 17.00 до 23.00 часов. "Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы", — говорится в сообщении.

К слову, глава ОВА Алексей Кулеба сообщил, что жертв в результате вражеской атаки нет. По его словам, соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 07:07. Жители области в Сети сообщали о звуках взрывов. "Тревога" длилась один час.

Ракетные удары по Украине: мнения экспертов

Российская армия активизировала удары ракетами по украинским городам. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Москва хочет шантажировать Европу энергоресурсами. По его словам, именно для этого РФ лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны Европейского Союза.

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отмечает: массированными атаками агрессорка Россия пытается заставить украинское руководство к переговорам.

Генерал Великобритании и экс-заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф называет ракетные удары РФ "позицией слабого в войне". А еще он провел параллели с бомбардировками Лондона 1940-41 годов немецкими фашистами.

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